Mort de Cheikh Niasse/ Me Malick Sall, Ministre de la Justice : « Le Sénégal est un Etat de droit et justice sera rendue »

Le ministre de la Justice Me Malick Sall s’est finalement prononcé sur la mort de l’émigré Cheikh Niasse, décédé aux urgences à cause d’une forte atteinte pulmonaire due au coronavirus. Selon le Garde des Sceaux, le Sénégal est un Etat de droit et justice sera rendue.



«Nous sommes dans un Etat de droit. Même si sa femme n’avait pas réclamé justice, justice sera rendue. Une procédure est en cours que je ne vais pas étaler. Mais je peux rassurer sa femme.



D’ailleurs, je profite l’occasion pour lui présenter mes condoléances et celles du gouvernement du Sénégal. C’est un drame qui lui arrive. Mais, les droits seront totalement respectés comme d’habitude», a déclaré le ministre qui s’exprimait ce mardi, en marge d’un atelier de formation sur le droit communautaire dans l’espace Uemoa.



