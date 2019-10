Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mort de DJ Arafat: Ceux qui ont ouvert son cercueil font de graves révélations Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2019 à 14:20 | | 0 commentaire(s)| Cela fait déjà deux mois que le Daishi s’en est allé. Il n’y a pas un seul jour où on ne parle de lui ni ne se souvienne du défunt DJ Arafat.

Deux mois après sa mort, des personnes qui dit-on auraient participé à la profanation de sa tombe font de terribles révélations. Ils affirment ouvertement avoir ouvert le cercueil. Dans une courte vidéo , on voit un enfant et des adultes dire avec conviction que DJ Arafat n’était pas dans le cercueil.



Cette révélation a de quoi troubler du moment où les vidéos de la profanation ont montré des individus ouvrir le cercueil. Ils ont par la suite tenté de toucher le corps et même le déboutonner. Le défunt était habillé en blanc avec des gants à la main. Aujourd’hui, des individus veulent faire croire autre chose.



Dans un français argotique, ces gars ont fait comprendre que le cercueil du Daishi comprenait du caoutchouc. La vidéo semble être tournée le jour de la profanation, tant il y avait du monde tout autour de ceux qui parlaient.



«C’est nous-mêmes qui avions vu. Ce n’est pas qu’on nous a dit. Le cercueil est rempli de caoutchouc. On a vu nous-mêmes» , estiment-ils.



Version contraire il y a un mois



«Nous avions voulu voir le corps de notre idole avant la fermeture du tombeau», avait expliqué un fan à un journaliste de l’AFP aux abords du cimetière. «C’est Yoro, c’est lui!», avait crié un autre fan, en référence au surnom «Yorobo» de DJ Arafat. La police était intervenue pour disperser la foule, tirant des gaz lacrymogènes. Plusieurs personnes avaient été blessées, selon des témoignages recueillis par l’AFP.

DJ Arafat est mort le 12 août des suites d’un accident de moto à Abidjan. Il était l’un des artistes les plus populaires de Côte d’Ivoire et d’Afrique de l’Ouest.



Qui trompe qui finalement ?







Source : Doing Buzz



Accueil Envoyer à un ami Partager