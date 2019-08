Mort de Dj Arafat: Le message poignant de son fils Mael Houon fait craquer le public

Dans une publication postée sur sa page officielle Facebook dans l’après-midi du dimanche 25 août 2019, le fils de Dj Arafat, Mael Houon, a adressé un message à son feu père. Il est revenu sur les conseils que lui a prodigués son feu père.



Dj Arafat est décédé le lundi 12 août 2019, des suites d’un accident de moto à Abidjan. Mais, la douleur et la tristesse créées par son décès sont loin de disparaître, pour ne pas dire qu’elles ne disparaîtront jamais. En tout cas, pour son fils, le vide laissé par son père le plonge encore plus dans la triste. Mael Houon se rappelle notamment des beaux vieux temps passés en compagnie de Daishi et ses conseils qui restent gravés dans sa mémoire : tu me disais : << Mon fils quand tu vas grandir, fais confiance à toi même n’aie confiance en personne et ton meilleur ami sera ton travail c’est lui qui va jamais te trahir.>>, a écrit Mael Houonqui ne s’en remet toujours pas.