Mort de Fallou Sène : L’Ugb parle de décisions « évidentes » et réclame la tête de Mary Teuw Niane et d’Amadou Ba

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Mai 2018

Même si du côté de Saint-Louis, l’on a fini de saluer les décisions prises par le chef de l’Etat de limoger le Pr Baydalaye Kane et le directeur du Crous, Macky Sall n’a pas complètement satisfait les doléances des étudiants. Ce que veulent ces derniers, c’est la tête de Mary Teuw Niane et d’Amadou Ba. Pas du recteur de l’université et du directeur du Crous.



Pour les étudiants, en effet, "c’est une évidence que le recteur et le directeur du Crous allaient partir. Macky n’a donc rien fait. Et les étudiants, rapportent nos sources, disent que tant que cette doléance de voir Amadou Ba et Mary Teuw Niane limogés, n’a pas été satisfaite, ils ne reprendront pas les cours. La grève illimitée sera maintenue sur toute l’étendue du territoire national voire dans toutes les universités du pays".











Les Echos



