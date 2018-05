Mort de Fallou Sène : Le Procureur de la République reçoit instruction de diligenter l’ouverture d’une information judiciaire

Macky Sall, le Chef de l’Etat du Sénégal, a instruit le Gouvernement de faire toute la lumière et de situer les responsabilités en instruisant immédiatement le Procureur de la République à diligenter l’ouverture d’une information judiciaire afin de faire la lumière sur la mort de Mohamed Fallou Sène, étudiant en 2ème année de Lettres modernes survenu ce mardi.



Une autopsie est actuellement en cours suite aux incidents du jour qui ont malheureusement occasionné le décès d’un manifestant, Monsieur Mohamed Fallou Sène, étudiant en 2ème année de Lettres modernes.

En cette douloureuse circonstance, le Chef de l’Etat et le gouvernement présentent leurs condoléances émues à la famille du défunt et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés.



En outre, une vingtaine de blessés a été dénombrée dont dix-huit du côté des forces de sécurité, tous évacués à l’hôpital régional de Saint-Louis pour leur prise en charge médicale.