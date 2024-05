Remaniement au sein des Directions générales au Sénégal Le paysage des institutions sénégalaises connaît un remaniement notable, avec une série de nominations à des postes clés. Ces changements, annoncés récemment, témoignent d'une volonté de dynamiser divers secteurs économiques et institutionnels du pays. Voici un aperçu des principaux mouvements au sein des Directions générales :



Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mai 2024 à 01:22 | | 0 commentaire(s)|

1. Monsieur Babacar GNING : Nouveau Directeur Général du Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS)



Monsieur Babacar GNING, Ingénieur en Finances et Stratégie, apporte son expertise en tant que nouveau Directeur Général du Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS). Ayant précédemment occupé le poste de Directeur Général Adjoint, sa nomination vient consolider la vision stratégique de cette institution financière cruciale pour le développement économique du Sénégal. Il succède à Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR.



2. Monsieur Dahirou THIAM : Nouveau Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)



L'ingénieur en Informatique et Télécommunications, Monsieur Dahirou THIAM, prend les rênes de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), succédant à Monsieur Abdou Karim SALL. Sa nomination intervient à un moment crucial où les technologies de l'information et de la communication jouent un rôle déterminant dans le développement socio-économique du pays.



3. Monsieur Assane MBENGUE : Nouveau Directeur Général de la Société Dakar Dem Dikk



Titulaire d’un Master II en Administration des Affaires, Monsieur Assane MBENGUE devient le nouveau Directeur Général de la Société Dakar Dem Dikk, remplaçant Monsieur Ousmane SYLLA. Sa nomination vise à insuffler un nouvel élan à cette entreprise de transport public, essentielle pour la mobilité urbaine dans la capitale sénégalaise.



4. Monsieur Ndéné MBODJ : Nouveau Directeur du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD)



Monsieur Ndéné MBODJ, Maître de Conférences titulaire à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, prend la direction du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD), en remplacement de Monsieur Maguette SENE. Son expertise universitaire combinée à sa vision stratégique, devrait contribuer à l'amélioration des conditions de vie des étudiants sénégalais.



5. Monsieur Ngagne Demba TOURE : Nouveau Directeur Général de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN)



Avec un Master II en Droit et Gouvernance des Energies et des Mines, Monsieur Ngagne Demba TOURE prend la tête de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN), en remplacement de Monsieur Ousmane CISSE. Sa nomination reflète l'importance accordée au secteur minier dans la stratégie de développement économique du pays.



6. Madame Aminata SARR : Nouvelle Directrice Générale de la Société anonyme Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA)



Docteur en Lettres et Sciences humaines, Madame Aminata SARR devient la Directrice Générale de la Société anonyme Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA), succédant à Madame Nafissatou DIOUF. Sa nomination renforce le rôle crucial des médias dans la promotion de la diversité culturelle et de l'information dans le pays.



7. Madame Ndeye Rokhaya THIAM : Nouvelle Directrice Générale du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC)



Dotée d’un Master II en Droit International, Madame Ndeye Rokhaya THIAM prend les commandes du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC), remplaçant Monsieur Abdoulaye DIOP. Son expertise dans le domaine du droit international devrait contribuer à renforcer les activités commerciales et logistiques du pays à l'échelle internationale.



8. Monsieur Abdoul NIANG : Nouveau Directeur Général de la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES)



Avec une formation d'Ingénieur Hydraulicien, Monsieur Abdoul NIANG est nommé à la tête de la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES), en remplacement de Monsieur Charles FALL. Son leadership devrait favoriser l'accès à l'eau potable et l'amélioration des services d'assainissement dans tout le pays.



9. Monsieur Mamadou Abib DIOP : Nouveau Directeur Général de la Société Africaine de Raffinage (SAR)



Ingénieur en Génie des Procédés Industriels et spécialiste en Management d’entreprises, Monsieur Mamadou Abib DIOP est nommé Directeur Général de la Société Africaine de Raffinage (SAR), en remplacement de Madame Mariame NDOYE DECRAENE. Sa nomination témoigne de la volonté de moderniser et de renforcer l'industrie pétrolière au Sénégal.



10. Monsieur Ibrahima BA : Nouveau Directeur Général de la Société Nationale des Chemins de Fer du Sénégal (CFS)



Ingénieur électromécanicien de formation, Monsieur Ibrahima BA prend les rênes de la Société Nationale des Chemins de Fer du Sénégal (CFS), succédant à Monsieur El Hadji Ndoye. Sa nomination intervient dans un contexte où le développement du transport ferroviaire revêt une importance stratégique pour la connectivité et le développement économique du pays.



Ces nominations reflètent la détermination du gouvernement sénégalais à insuffler une nouvelle dynamique dans différents secteurs clés de l'économie et de l'administration publique, avec des professionnels qualifiés, appelés à relever les défis et à saisir les opportunités de développement du pays.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook