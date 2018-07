Mort de Fallou Sène : Le dossier bloqué chez le Procureur

L’enquête sur la mort de l’étudiant Fallou Sène est au point mort. C’est le sentiment qui animent les avocats et la famille du défunt. Et pour cause. Le dossier est toujours entre les mains du procureur de la République. Source A renseigne que l’un des avocats de Fallou Sène a saisi à plusieurs reprises le magistrat chargé de l’instruction du dossier, sans pouvoir être fixé.



Chaque fois, confie l’avocat au journal, le juge lui sert la même chanson : il n’a pas encore été saisi du dossier par le procureur de la République. Ce statu quo a récemment poussé les membres de la famille de Fallou Sène à taper du poing sur la table pour réclamer une accélération de la cadence dans la conduite de l’enquête.













Seneweb