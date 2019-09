Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mort de Jacques Chirac: Comment Bernadette a travaillé dans l'ombre à son succès dès l'école Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Septembre 2019 à 10:40 | | 0 commentaire(s)| Décédé ce jeudi 26 septembre à l'âge de 86 ans, Jacques Chirac laisse un vide immense dans le coeur des Français. L'occasion de revenir sur sa relation avec Bernadette Chirac, une femme qui l'a épaulé dès son entrée à Sciences-Po…



Jacques Chirac n'est plus. Comme l'a révélé son gendre Frédéric Salat-Baroux, l'ancien président de la République est décédé ce jeudi 26 septembre à l'âge de 86 ans. Entouré par ses proches, il a rendu son dernier souffle après des années de lutte.



En 2010, 2015 et 2016, le père de Claude et Laurence avait en effet été hospitalisé pour des infections pulmonaires. Un long combat contre la maladie, dans lequel l'a toujours soutenu son épouse Bernadette Chirac. Il faut dire que dès son entrée à Sciences-Po, l'ex-ambassadrice des Pièces Jaunes veillait déjà sur lui.



Bernadette Chirac, le soutien sans faille de Jacques



Pendant longtemps après le dernier mandat de Jacques Chirac, la famille du président est restée discrète. Dans l'ombre, sans jamais trop s'exposer aux médias, ils ont choisis de se tenir à l'écart, tant que faire se peut, du paysage médiatique. La fille de l'ancien couple présidentiel, Claude, a pris la parole à quelques occasions dans la presse, mais ses apparitions sont rares et très recherchées. Ces dernières années, la santé de Jacques Chirac déclinant, les prises de parole des proches de l'ancien président sont devenues de plus en plus scrutées.

Ainsi, lorsque Claude Chirac accorde une interview pour l'émission 13h15 le dimanche, personne n'en rate une miette. Dans un premier extrait diffusé sur le compte Twitter de l'émission, on a déjà pu découvrir une anecdote aussi surprenante que rigolote sur la jeunesse du couple. Claude Chirac raconte un moment bien précis de la vie de ses parents qui traduit à quel point Jacques Chirac a toujours pu compter sur son épouse Bernadette pour briller.



A l'époque de l'histoire, Bernadette et Jacques Chirac sont tous deux étudiants à Sciences-Po, à Paris. Comme devoir, ils doivent lire un énorme pavé. L'horreur absolue pour Jacques Chirac. Bernadette Chirac, élève studieuse, a bien lu le livre, aussi imposant soit-il. Et a fait ses devoirs, l'écriture d'une fiche de lecture… à la différence de son époux.



En fait c’est maman qui a fait la sienne et celle de Jacques, qui n’avait aucune envie de se taper cet énorme livre.Et le comble, c’est qu’il a eu une meilleure note qu’elle. Alors que c’est elle qui avait fait les deux fiches ! » s'amuse Claude Chirac. Une habitude de Bernadette Chirac de "se taper tout le travail", qui va probablement terriblement manquer à la veuve…



