Mort de Junior Agogo : Un accident vasculaire cérébral serait la cause

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Août 2019 à 19:54

L’ancien attaquant des Black Stars du Ghana et du Zamalek, Junior Agogo, est décédé le jeudi 22 août 2019. L’attaquant, d’après des informations serait mort dans un hôpital de Londres après avoir lutté pendant quatre ans contre une maladie.



La performance palpitante au tournoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2008, tenu au Ghana reste en souvenir pour les Ghanéens. Junior Agogo, appelé dans l’équipe pour la première fois a été en mesure de marquer des buts importants. Un fait qui leur a permis d’atteindre les demi-finales.



Certains médias ghanéens ont mené une recherche sur sa mort. Ils ont révélé qu’il était victime d’un accident vasculaire cérébral. Il était incapable de marcher ou de rester ferme sur ses pieds depuis 2015. Agogo a aussi, subi il y a deux ans une rééducation. Mais, il peinait toujours avant sa disparition à s’améliorer.



Junior Agogo, d’après les rapports est un joueur qui se soucierait peu de sa santé et de sa forme physique. Il est dit que le joueur est quelqu’un qui boit et fume même s’il n’est pas autorisé à le faire. Junior Agogo adorerait aller en boîte et s’amuser. Et, il a été aperçu à plusieurs reprises dans les boites de nuit. L’abus d’alcool et le tabagisme ont sans aucun doute des effets néfastes sur la santé.



