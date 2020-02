Mort de Lamine Koïta : les jakartamen ont délogé les élèves du lycée Coumba Ndoffène Diouf, ce matin Les conducteurs de motos jakarta ne décolèrent pas après la mort du jeune Lamine Koïta, hier à Fatick. Après avoir brûlé des pneus et barré les routes à Fatick, ces jeunes ont remis ça ce matin, en délogeant les élèves du lycée Coumba Ndoffène Diouf. Pour rappel, la famille et les populations accusent la police d’avoir battu à mort le jeune homme à la suite d’un contrôle. Le corps de Lamine Koïta a été acheminé ce mardi à Dakar, pour autopsie. Le maire de Fatick, Matar Bâ est allé rendre visite, hier, à la famille du jeune homme pour calmer la situation.

