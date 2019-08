Mort de Mafatim Mbaye : Seydi Gassama demande l’ouverture d’une enquête Le directeur d’Amnesty International Sénégal demande l’ouverture d’une enquête dans l’affaire de la mort de Mafatim Momar Mbaye, tué vendredi soir à Thiès lors d’affrontements entre forces de l’ordre et conducteurs de Motos-Jakarta. Ce, alors que la police dégage toute responsabilité dans le décès de ce boulanger de 37 ans.

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Août 2019 à 15:29

« Il faut ouvrir une enquête et si la police est responsable, il faudra déclencher des poursuites judiciaires », a dit Seydi Gassama dans l’émission Remue-ménage de la RFM, ce dimanche.

Toutefois, souligne Seydi Gassama, il ne faudrait pas que « le fossé se creuse entre la police et les populations ». Parce que, dit-il, « pour que la police soit efficace, il faut que les populations collaborent ».

Il ne faudrait donc pas que les relations entre la police et ces populations se résument à des « brimades », menaces et autres agressions, a-t-il souligné.



