Mort de Pape Sarr : La police traque les casseurs, la famille réclame justice

L’affaire du jeune Pape Sarr, mort brûlé après son arrestation par la police est loin de connaitre son épilogue. Selon L’Observateur, les limiers de Thiaroye sont décidés à mettre la main sur les casseurs de la maison de l’Agent de proximité et de sécurité, accusé d’être à l’origine de l’arrestation du défunt.



«Des constats ont été faits, des témoignages recueillis, et pour le moment, nous en sommes à la phase d’identification des casseurs», rapporte une source du journal. Quant à la famille de Pape Sarr, elle nie toute participation aux manifestations de colère qui ont conduit à la mise à sac de la maison de l’Asp.



«Nous étions plutôt préoccupés par récupérer le corps et obtenir les résultats de l’autopsie que par autre chose, se défend un parent de la victime. Si des jeunes ont manifesté leur colère, après la mort par brûlure de Pape Sarr, on ne peut que les comprendre, mais s’il y a eu des actes de vandalisme, c’est certainement l’œuvre d’éléments incontrôlés qui ont infiltré les amis de notre frère.»



Si la police traque les casseurs, la famille de Pape Sarr continue de réclamer justice et accuse toujours la police comme le meurtrier du jeune homme. Le journal indique qu’elle a commis un pool d’avocats pour obtenir gain de cause.