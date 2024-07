Mort de Serigne Fallou Ndao : L'ASRED réclame une enquête judiciaire immédiate

L’Association pour la réforme et l’émergence démocratique (ASRED) réclame la lumière sur les conditions « alarmantes » de détention à la prison du Camp pénal. Dans le même sillage, le président de l’Asred, Ibrahima Sall a dénoncé les circonstances de la mort de Serigne Fallou Ndao. L’association a exigé l’ouverture immédiate d’une enquête judiciaire, sur ce décès survenu dans des circonstances controversées à la prison de Rebeuss, après son transfert. Lors de cette rencontre avec la presse, M. Sall a relevé les conditions désastreuses dans les prisons, l’état alarmant des établissements pénitentiaires à travers tout le pays, le surpeuplement « chronique » et les détentions préventives excessivement prolongées, contrariant les droits humains fondamentaux des détenus. Pour changer la donne, Ibrahima Sall lance un appel aux autorités, pour une réforme judiciaire, rapporte "L'As".



A ce propos, l’Asred a formulé une série de recommandations visant à réformer et moderniser le système judiciaire sénégalais, notamment la limitation de la détention provisoire ; une loi pour limiter la détention provisoire en matière criminelle, à trois ans, alignant ainsi le Sénégal sur les normes internationales. Il souhaite aussi la construction de prisons de réinsertion sociale. Aussi, l’Asred lance-t-elle un appel pour la création de maisons d'accueil, d’orientation et de suivi, ainsi que l’aménagement de champs agricoles dans les prisons, pour promouvoir l’autosuffisance et la réhabilitation par le travail.