Mort de deux détenus à Rebeuss : Josette Marceline Lopez Ndiaye s’autosaisit et ouvre une enquête

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Août 2019 à 12:57 | | 0 commentaire(s)|



« Suite aux décès en détention, de Cheickh Ndiaye et de Babacar Mané, à la Maison d’Arrêt de Rebeuss, l’Observateur National des Lieux de Privation de Liberté (ONLPL), s’est autosaisi », annonce dans un communiqué, Abdou Gilbert Niassy Chargé de Communication, Chargé de Communication de l’ONLPL.



Ce dernier indique que l’ONLPL, « Madame Josette Marceline Lopez Ndiaye, a dépêché les 29 et 30 août 2019 sur les lieux à Rebeuss, une équipe d’observateurs délégués permanents », « composée d’un commissaire divisionnaire de police à la retraite, d’un inspecteur d’administration pénitentiaire à la retraite, d’un colonel de gendarmerie à la retraite et d’un expert en Droits de l’Homme, avait pour mission de constater et ouvrir une enquête sur les faits allégués ».



Il assure qu’ «au terme de cette mission, un rapport sera dressé et envoyé aux autorités compétentes ».

Pour rappel, Cheikh Ndiaye (18 ans) et Babacar Mané (19 ans) sont décédés mardi dernier suite à un incident à la chambre 11 de la prison de Rebeuss.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos