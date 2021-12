Mort de l’étudiant Badara Ndiaye à Bambey: Moustapha Guéye, Directeur du Crous dément les étudiants

Plusieurs étudiants de l’Université de Bambey avaient souffert d’intoxication alimentaire, il y a de cela quelques semaines. Quelques jours plus tard, Badara Ndiaye a été annoncé mort après des complications. Ce qui avait installé une situation délètère dans plusieurs universités du pays.



Moustapha Guéye, Directeur du Crous de Bambey, responsable de la restauration des étudiants, invité sur la 7tv, déclare que l’étudiant n’a jamais souffert d’intoxication alimentaire. D’après lui, Badara Ndiaye n’a même pas mangé ce jour-là, au restaurant de l’Université de Bambey.



« Badara n’a pas mangé au restaurant et il était venu à l’infirmerie pour un autre problème de santé qui n’est pas de l’intoxication alimentaire. Il a subi un traitement de 24h et devait rester sous observation pendant 48h. Malheureusement, il a choisi de rentrer à Kaolack et c’est là-bas qu’il a perdu la vie », a-t-il déclaré.