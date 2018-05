Mort de l’étudiant Fallou Sène : Le mouvement citoyen de Penda Mbow exige des sanctions

A travers une déclaration reçue à Leral, le Mouvement Citoyen (MC), du Pr. Penda Mbow dit avoir « tristesse et désolation » le décès de Fallou Sène, étudiant en deuxième année à la Section Français de l’UFR de Lettres et Sciences humaines de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce décès est survenu le mercredi 16 mai 2018, suite à l’intervention des forces de l’ordre dans le campus social.



Après avoir présenté ses « condoléances les plus attristées à la famille éplorée et à toute la communauté universitaire sénégalaise » le Mouvement Citoyen « déplore les nombreux cas de blessés tant du côté des étudiants que de celui des forces de l’ordre ».



Le MC « condamne avec fermeté l’usage de la violence par les forces de l’ordre au sein de l’espace universitaire et la transgression de la loi 94-79 relative aux libertés et franchises universitaires ». En effet, souligne-t-il, « l’usage de balles réelles, sous prétexte de légitime défense, ne peut, en aucun cas, se justifier dans l’espace universitaire ».



« Le Mouvement Citoyen demande aux autorités étatiques de prendre les mesures qui s’imposent pour que de tels actes ne se reproduisent plus jamais. Nous demandons également au gouvernent de situer les responsabilités et d’appliquer avec rigueur les sanctions qui s’imposent. L’Etat doit gérer avec diligence la question du paiement des bourses des étudiants », lit-on dans la déclaration.