Mort de l'étudiant Fallou Sène : Le rapport de l'IGE indexe…

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Décembre 2018

L'enquête confiée à l'Inspection générale d'État (IGE), pour tirer au clair la mort de l'étudiant Fallou Sène, révèle ses premiers éléments. Selon la RFM, qui déflore le sujet dans son édition de midi, "le rapport indexe le ministère de l'Économie et des Finances, notamment la direction du budget, et blanchit le ministère de l'Enseignement supérieur et la direction des bourses".



Une annonce qui intervient dans un contexte marqué par l'inauguration, ce 18 décembre, d'un monument dédié à Fallou Sène dans l'enceinte de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis où il a été tué, le 15 mai dernier, par balle. Une occasion saisie par ses camarades pour prier pour le repos de son âme et exiger que toute la lumière soit faite sur cette affaire.

