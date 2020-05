Mort de la fille de l’Imam de la Grande mosquée de Touba: La famille menace de traîner l'hôpital Matlaboul Fawzeini en justice

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mai 2020 à 17:43

La mort de Sokhna Gade Bousso, fille de Serigne Mamoune Bousso, Imam de la Grande mosquée de Touba, risque de faire couler beaucoup d’encre. Âgée de 25 ans, mariée et mère de 3 enfants, la dame est décédée ce lundi, une semaine après son hospitalisation à l’hôpital Matlaboul Fawzeini. Son frère Serigne Abdou Khadre Bousso, qui s’est confié à Dakaractu, parle de négligence et affirme que la famille va porter plainte.



Pour Serigne Abdou Khadre Bousso, tout est clair. « L’hôpital a fait preuve de négligence. Ma sœur est arrivée à l’hôpital depuis le dernier lundi du mois de Ramadan. Elle était brûlée aux jambes pour avoir mal manipulé une bouteille de gaz. Je signale que les blessures n’étaient que d’une légère gravité et ne pouvaient, aucunement entamer son pronostic vital.



Seulement, depuis qu’elle a été internée, aucune information ne parvenait à la famille. Il a fallu moult tractations pour que la mère de son époux ait pu avoir l’autorisation de la voir jusqu’au jour où..., ma sœur a raconté à sa belle-mère, avoir reçu des menaces si elle divulgait ce qui lui était arrivé ». révèle Serigne Abdou Khadre Bousso.



Sokhna Gade Bousso, découvre-t-on, avait chuté de son lit et par la suite, le personnel soignant lui avait intimé l’ordre de ne pas en dire mot à sa famille. « Elle a été obligée de garder le silence sur ce qui lui était arrivé. Mais si elle est tombée, c’est parce qu’elle n’était pas surveillée. Nous dénonçons cette négligence ».





