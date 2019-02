Mort des deux militants de BBY: Un responsable du Pur 'regrette' et présente ses condoléances...

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Février 2019 à 23:13 | | 0 commentaire(s)|

Le coordonnateur départemental du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR) à Tambacounda (Est), Ousmane Diop a regretté, mardi, la mort de deux militants de la mouvance présidentielle dans des violences ayant émaillé le passage, la veille, dans cette localité, du candidat de cette formation politique de l’opposition à l’élection présidentielle du 24 février.



Ces deux partisans de la coalition Benno Bok Yakaar (BBY) ont notamment péri à la suite d’affrontements avec la garde rapprochée du candidat du PUR, El Hadji Sall, dit Issa Sall. Des journalistes ont été blessés dans ces échauffourées qui ont également occasionné d’importants dégâts matériels.



"Je regrette et déplore profondément les incidents qui se sont produits lundi dans la matinée dans le quartier de Dépôt où nous avons grandi", a-t-il indiqué après avoir présenté les condoléances de son candidat à la famille d’une des victimes.



"Ma famille a toujours eu des relations amicales très sincère avec celle du défunt. Nos grands-parents entretenaient de bonnes relations depuis 1946", a rappelé le responsable local du PUR



"L’incident s’est produit derrière moi. Je connais les deux victimes que je considère comme des neveux. D’ailleurs, Ibrahima Diop, l’une d’elles, m’appelait affectueusement tonton", a signalé Diop qui a également appelé au calme et à la sérénité.



APS

