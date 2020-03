Mort du Covid 19: Réaction du Ministre Matar Ba suite au décès de Pape Diouf

Matar Ba, ministre des Sports, a livré son témoignage sur Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, décédé, ce mardi à Dakar, des suites du Covid-19. "C'est une grosse perte pour le Sénégal et le monde sportif", a-t-il déclaré sur Iradio.



Matar Ba dit retenir de Pape Diouf le souvenir d'un homme ambitieux, très engagé. En témoigne d'ailleurs son poste de président de l'Olympique de Marseille.



"Il aimait son pays, c'est un homme de principe et de valeurs", a insisté le ministre des Sports.

