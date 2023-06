Mort du rappeur Baba Kana: La famille donne sa version et réclame justice

La famille du jeune rappeur Abdoulaye Kamara dit Baba Kana, décédé dans des « circonstances troublantes » lors des récentes violentes manifestations, donne sa version des faits. Elle réclame justice pour son fils parti à la fleur de l’âge et qui repose désormais dans son cercle familial à Boyinadji, dans le département de Matam. Baba Kana (son nom d’artiste) a été inhumé le 8 juin à Boynadji.



D'aprés Emedia.sn, l’autopsie révèle « une plaie abdominale par arme à feu, avec un orifice d’entrée centimétrique circulaire avec collerette brûlée large, située au ras du rebord costal gauche et 8 cm de la ligne médiane, perforation de l’estomac du pancréas, de l’intestin grêle, une section partielle de l’aorte à 5 cm au-dessus de sa bifurcation iliaque. Présence d’une balle, et de plusieurs traces de contusion sur le tronc et les membres ».

