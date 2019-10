Mort en prison : Alcaly Cissé risque d’être inhumé en Arabie Saoudite

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Octobre 2019 à 18:34 | | 0 commentaire(s)|

Le député Alcaly Cissé, mort en prison risque d’être inhumé en Arabie Saoudite plus précisément à Médine. L’information a été donnée par son avocat Me Abdoulaye Tine. « On n’a pas encore trouvé une décision définitive sur le lieu d’inhumation. Mais probablement, il se pourrait qu’il soit inhumé en Arabie saoudite, à Médine », a soutenu l’avocat.



D’après l’avocat, il y a des difficultés apparentes de faire rapatrier le corps. Et, il a évoqué des raisons administratives et des contraintes, liées au fonctionnement de la justice en terre saoudienne, notamment des autorisations à obtenir pour rapatrier le corps. « Je souhaiterai, à l’éventualité qu’une inhumation se fasse sur place, qu’il ait au moins un membre de la famille qui soit présent à la cérémonie mortuaire », a exprimé l’avocat.





La famille d’Alcaly Cissé, insiste-t-il, aurait souhaité le rapatriement de la dépouille mortuaire, ne serait-ce que pour lui rendre un dernier hommage. Mais, au cas où cette possibilité ne sera pas réalisable, il faut que la famille accepte la réalité.



Décédé en prison le dimanche 29 septembre 2019, Alcaly Cissé était détenu en Arabie Saoudite depuis 2012 pour une affaire d’escroquerie à hauteur de 2 milliards de francs CFA contre un milliardaire arabe.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos