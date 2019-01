Mort mystérieux du Sénégalais Mamadou Kébé: Il était un proche de Serge Dassault

Mamadou Kébé, 38 ans, a été retrouvé mort, pendu au bout d’une corde, sur une aire de jeu du parc Aimé-Césaire à Corbeil-Essonnes, en France. La découverte macabre a eu lieu vendredi dernier, renseignent plusieurs médias français.



D’origine sénégalaise de par ses parents, le jeune homme du quartier des Tarterêts n’est pas un inconnu en France. Son nom est apparu à plusieurs reprises dans le dossier concernant les achats de voix supposés lors des élections municipales de 2009 et 2010 à Corbeil-Essonnes.



Il s’était fait connaître tout d’abord auprès des médias en se présentant comme un ancien animateur de quartier au service depuis 2008 des intérêts électoraux de feu Serge Dassault, puis de Jean-Pierre Bechter, son successeur à la mairie de Corbeil. Lorsqu’une enquête judiciaire est ouverte et confiée à Serge Tournaire et Guillaume Daieff en 2013, il affirme avoir reçu près d’un million d’euros pour, entre autres, financer des achats de vote.



Mais, à la même période, il est mis en examen par un autre magistrat pour tentative d’extorsion de fonds.



Une enquête a néanmoins été ouverte afin de déterminer les causes de sa mort. Il sera procédé à une autopsie du corps.

