Mort tragique de 11 nouveau-nés à Tivaouane : L’Unicef se tient aux côtés des autorités pour apporter son soutien

«L'Unicef est profondément bouleversé par le décès d’au moins 11 nouveau-nés à la suite d’un effroyable incendie survenu au service de néonatalogie de l'hôpital de Tivaouane. Nous exprimons notre profonde sympathie aux familles et aux communautés touchées par cette tragédie, avant tout aux parents qui ont perdu leur enfant. Aucun parent ne devrait éprouver le chagrin de voir son enfant mourir », lit-on dans le document.

L’Unicef se tient aux côtés des autorités et des partenaires sur place pour apporter son soutien, fournir l’assistance nécessaire pour accompagner ces familles et œuvrer pour prévenir de telles tragédies.



Adou FAYE

Les réactions se multiplient après la mort tragique de onze nouveaux nés le 25 mai à l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy de Tivaouane. Dans un communiqué de presse, l’Unicef par la voix de sa représentante au Sénégal, Mme Silvia Danailov dit profondément attristé par la mort d’au moins onze nouveau-nés à la suite d’un effroyable incendie survenu à l’hôpital de Tivaouane.Source : https://www.lejecos.com/Mort-tragique-de-11-nouvea...