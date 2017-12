Mort tragique de 2 enfants à Mbour : La tête de Niokhobaye Diouf, Directeur de la protection de l’Enfance, réclamée

«Suite à la mort tragique de deux enfants talibés dans un incendie à Mbour ayant fait d'autres blessés graves, tout récemment, Ansoumana DIONE, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) exige la démission immédiate et sans aucune condition de Monsieur Niokhobaye DIOUF, Directeur de la protection de l'enfance », peut-on lire dans un communiqué.



Le président de l’ASSAMM indique qu’ « en vérité, le gouvernement du Président Macky SALL a lamentablement échoué dans la lutte contre la présence massive des enfants dans la rue. D'ailleurs, comment, après avoir clairement constaté cet échec, en même temps que tout le monde, cette personnalité peut-elle se permettre de vouloir convoquer un forum national sur la mendicité des enfants? », se demande-t-il.



« Non, ce n'est pas du tout sérieux et nous invitons le pouvoir en place à plus de respect et de considération envers les populations. Dans un Etat de droit comme le Sénégal, il faut toujours savoir tirer les conséquences et rendre sa démission, surtout lorsqu'on a suffisamment montré ses limites par rapport à la résolution d'un problème social préoccupant énormément la population », argumenté M. Dione.



Et de prévenir : «attention, il y va de l'intérêt et surtout de la crédibilité même du chef de l'Etat Macky SALL qui, de toutes les façons, payera trop cher à l'élection présidentielle de 2019, tous ces genres de manquements graves y compris, bien sûr, la non-assistance aux malades mentaux errants à travers le pays, au nombre de près de trois mille et dont le centre qui leur était destiné à Kaolack pour leur prise en charge médicale gratuite et leur réinsertion sociale avec l'ASSAMM, est transformé en poulailler depuis 2013 ».











