Morte par overdose en plein couvre-feu: Feue Hiba Thiam "soldée" à 50 millions FCfa "Kritik" taxe de gâchis le fait d'avoir "soldé" feue Hiba Thiam à cinquante millions de nos francs. La jeune fille, morte par overdose en plein couvre-feu.

Avant elle, Maty Mbodji, célèbre mannequin de la place de Dakar, avait rendu l'âme dans les mêmes circonstances dans un appartement au Plateau.



Cinq (5) ans plus tard, cette fois aux Almadies, Hiba Thiam succombe à une overdose. Si la mort de l'ex-copine d'Adja Diallo est restée sans suite, pour Hiba Thiam, la montagne a accouché d'une souris, selon "Kritik". Même si les amis en cause sont condamnés, le prononcé du verdict rend amer, si l'on sait quel gâchis cette fatale disparition représente pour une si brillante carrière.



Mais aussi quelle peine à endurer pour sa famille, toujours éplorée par la perte cruelle d'un espoir.

