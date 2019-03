Mortel règlement de comptes entre membres d’un gang à Thiaroye : S. Séne en cavale vers la Gambie, cueilli à Nguékhokh

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Mars 2019 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|

Ils l’avaient promis, ils l’ont fait. Moins de vingt-quatre heures après le sanglant règlement de comptes entre membres d’un gang, soldé par la mort d’un ressortissant guinéen, les policiers de Thiaroye, sous la houlette du commissaire Khardiatou Sall, ont alpagué S. Séne, alors qu’il tentait de rejoindre la Gambie.



Désormais, ils sont quatre à être placés en garde-à-vue à la police de Thiaroye. Un seul manque encore à l’appel : Lat Mb., celui qui est accusé d’avoir porté le coup mortel au défunt.



Dans sa fuite, après avoir pris une part active dans la mort d’un membre du gang auquel il appartient, S. Sène, l’individu recherché par les policiers, a été obligé de faire un arrêt à Nguekhokh faute de de frais de transport. Le bonhomme a fait un arrêt forcé et attendait que de l’argent lui soit envoyé pour acheter un billet et prendre place à bord d’un véhicule en partance pour la Gambie.



Hélas, il ignorait que des policiers informés de sa présence à Nguekhokh et de son intention de rejoindre la Gambie, sont venus de Thiaroye pour le cueillir. Malgré son capuchon qui lui couvrait la tête, les policiers de Thiaroye ont réussi à l’identifier. Il a été arrêté avant de l’embarquer à bord de leur véhicule, menottes aux poignets et de faire cap sur Thiaroye.













L’Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos