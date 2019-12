Morts asphyxiés en Espagne depuis octobre : les corps de deux sénégalais toujours pas rapatriés Deux cousins, Alassane et Abdoulaye Diallo, âgés de 30 et 32 ans, sont décédés asphyxiés dans une ferme en Espagne depuis le 23 octobre dernier. Les deux compatriotes travaillaient dans la ferme dans laquelle ils sont décédés, en Greande, après avoir inhalé du monoxyde de carbone dans leur sommeil, selon L’Observateur. Mais les corps des deux victimes ne sont toujours pas rapatriés au Sénégal faute d’argent. La famille ne disposant pas des 9000 euros (environ 5 millions FCFA).

