Morts du Covid-19 dans la Diaspora: Au moins 111 Sénégalais sont morts de virus selon l’Ong Horizon sans frontières

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Mai 2020 à 21:26 | | 2 commentaire(s)|

Les chiffres avancés ce mardi 12 mai 2020 par le Secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’extérieur (88 décès au total), ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Sans vouloir polémiquer sur les chiffres, Horizon Sans Frontières invite le président de la République à siffler la fin de la recréation dans ce dossier, pour éviter une crise de confiance de la Diaspora envers l’État du Sénégal et ses institutions.



Selon la répartition des décès par pays, faite par le président de l’Ong Horizon sans frontières et chercheur en migrations internationales, Boubacar Sèye, il a été enregistré en France, au moins 63 morts, aux Usa, 35 morts (au lieu de 14 annoncé par le ministère), dont 32 déjà enterrés au cimetière musulman du Forest Green Park Cemetery à New jersey, en Espagne 3 morts, selon le ministère, en Italie 7 morts, en Suède 2 morts et aux Pays Bas, 1 mort.



