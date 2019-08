Mosquée Babaou Salam de Rufisque : l’imam lance une quête pour la libération de Taïb Socé La prière de la tabaski a été l’occasion pour l’imam de la mosquée du quartier Babou Salam de Rufisque de lancer un appel en direction des fidèles à cotiser pour payer le montant réclamé à Taïb Socé afin qu’il sorte de prison.

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Août 2019 à 10:49 | | 0 commentaire(s)|

Soulignant qu’il était avec le prêcheur deux jours avant son arrestation, discutant de problèmes liés à la mosquée du quartier, l’imam a rappelé que Taïb Socé a toujours contribué à la construction de la mosquée du quartier Babou Salam où il habite.

L’Imam a aussi rappelé à tous les fidèles que plusieurs érudits et hommes de Dieu ont déjà été dans les liens de la détention, citant notamment Serigne Ahmadou Bamba et le prophète Youssouf.

Taïb Socé a été arrêté à la suite d’une contrainte par corps pour le paiement d’un montant de 160 millions dans une affaire de vente d’or.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos