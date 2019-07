Mosquée Massalikoul Jinane: La date de son inauguration connue

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2019 à 09:40 | | 0 commentaire(s)|

La date de l’inauguration de la Mosquée Massalikoul Jinane de Dakar est connue. Ce sera lors de la célébration de la commémoration des deux rakkas (prière) de Serigne Touba à Dakar, prévue les 18 et 20 juillet prochains.



L’annonce a été faite par Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, en marge de la visite du Président Macky Sall hier, à Touba. Le porte-parole du Khalife a signalé qu’il ne reste que les travaux de la salle de conférence et de l’institut de recherche sur le Mouridisme. Mais il n’empêche que l’édifice est fonctionnel.

