Mosquée de la Divinité de Ouakam : Les fidèles célèbrent la descente spirituelle de Mouhamed Seyni Guèye Les fidèles de l’Union culturelle musulmane et éducative Naby Allah ont célébré, ce samedi 30 mars 2024, la 29e commémoration de la descente spirituelle de leur Khalife, Mouhamed Seyni Guèye à la Mosquée de la Divinité de Ouakam.

Plus connu à Ouakam sous le nom de "Sangue bi", Mouhamed Seyni Guèye est le bâtisseur de cette Mosquée de la Divinité.



Lors de la cérémonie officielle, l’actuel Khalife Mouhamed Naby Guèye a magnifié l’œuvre spirituelle de son père, marquée par sa passion d’accomplir des recommandations divines, dont l’une est la construction de la Mosquée de la Divinité qui trône majestueusement sur la baie de Ouakam.



Il a par ailleurs félicité le nouveau président élu Bassirou Diomaye Faye et lui a conseillé « d’être très prudent par rapport aux pays occidentaux, qui ont les yeux rivés sur le pétrole et le gaz sénégalais ».



