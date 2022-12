Motion de censure / abstention de Wallu: Mamadou Lamine Thiam fustige l'attitude de YAW et prévient...

Pour Mamadou Lamine Thiam, le président du groupe parlementaire liberté et démocratie, la coalition Wallu Sénégal a opté pour l'abstention parce que tout simplement elle n'a pas été impliquée sur la motion censure par la coalition Yewwi Askan Wi.



A cet effet, Mamadou Lamine Thiam invite la coalition Yewwi Askan Wi à plus de collaboration avec l'opposition pour une convergence d'idées.



«Notre groupe s'est réuni hier et a opté de s'abstenir par rapport au vote. Cela parce que nous n'avons pas été impliqué. Nous avons estimé que notre groupe parlementaire est un groupe majeur parce que nous sommes à l'Assemblée depuis 1978, et avec l'opposition, nous y sommes ancrés. Donc si une partie de l'opposition estime devoir présenter une motion de Censure sans nous la présenter, sans nous impliquer, nous ne pouvons pas participer. C'est pourquoi nous nous sommes abstenus», a souligné Mamadou Lamine Thiam...

