Mouhamadou Lamine Massaly, Président du Parti UNR : « Diomaye tait ses échecs et les forfaitures »

Samedi 26 Octobre 2024

C’est un Diomaye Faye froid qui s’est adressé au Sénégal ce 25 octobre 2024. D’habitude, il est plus prolixe. Mais le contexte le dessert. La tension politique, les sorties au vitriol de l’opposition et de la société civile, les prisonniers politiques et la menace d’une probable forte percée de l’opposition à l’Assemblée nationale pèsent sur sa conscience.



Il sait bien que son régime claudique avec un parti anarchique face à un électorat massif et redoutable. La colère couve et les désappointements se multiplient. L’insuffisance de leurs actes explique le désintérêt des citoyens. Le régime est pléthorique, coûteux et effronté. L’électorat attise son arme pour briser l’élan des favorisés du hasard dont l’arrogance agace la Nation.



Les échecs et les forfaitures tus



La rupture tant chantée est un mirage. Il est maintenant posé au duo Diomaye-Sonko le regard d’une personne qui ne s’accommode pas du respect de la parole, signe identitaire d’un homme de vertu. Ce reniement a affaibli leur crédibilité. Pire, les failles de la politique d’emploi, le désœuvrement d’une majorité de jeunes sénégalais et sa gouvernance qui peine à être vertueuse sont des échecs. A ces échecs s’ajoutent les forfaitures. L’usage abusif et partisan de l’appareil judiciaire à des fins politiques heurte l’Etat de Droit. Des responsables politiques dont le tort est de jouir du droit de résister croupissent en prison.



Diomaye n’a pas parlé de la reddition des comptes car les prédateurs sont plus nombreux dans son camp qu’ailleurs. Les scandales ASER et ONAS et l’impunité auréolée d’adoubement de transhumants et d’apéristes voraces sont des faits que Diomaye a tus car voulant s’ériger laborieusement en archange qui n’enthousiasme pas.



On ne déshonore pas les Sénégalais



Le Sénégal est une République. Le peuple sénégalais, dans le légitime orgueil de sa dignité et de son droit conquis, construit lui-même, avec le granit et le marbre de la Souveraineté, des édifices sonores et des enceintes majestueuses du haut desquels parle son génie avec les éloquences du patriotisme et de la liberté. Celui qui tient l’Etat détenteur du monopole de la violence légitime le tue mais ne le déshonore pas. Diomaye doit en faire un viatique car il a beaucoup plus déçu que satisfait.

Mouhamadou Lamine Massaly

Président du Parti Union pour une Nouvelle République (UNR)



