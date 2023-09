Mouhamadou Lamine Massaly tacle sévèrement Aly Ngouille Ndiaye et demande sa poursuite pour haute trahison Mouhamadou Lamine Massaly s’attaque à Aly Ngouille Ndiaye, démissionnaire de son poste de Ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural en pleine campagne agricole. Il demande à ce que ce dernier soit poursuivi pour haute trahison. Il se demande une personne sensée peut parrainer la candidature d’Aly Ngouille Ndiaye. Quoi qu'il en soit, il réaffirme son engagement à accompagner Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yaakaar et rassure que le Premier Ministre est le meilleur choix.

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Septembre 2023 à 23:09





