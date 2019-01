Mouhamadou Makhtar Cissé décrypte la dualité « Energie et Croissance Economique » pour les cadres daganois

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Janvier 2019 à 21:57

« Energie et Croissance Economique : quel lien entre elles ? » sera le thème de la conférence que va animer le directeur général de Senelec, Mouhamadou Makhtar Cissé, ce vendredi 04 Janvier 2019 à l’Hôtel Terrou Bi, au cours d’un diner-débat de lancement du Cadre d’Initiative pour le Développement du Walo (CID/walo) qui est une structure de cadres du département de Dagana.



Le directeur général de Senelec Mouhamadou Makhtar Cissé sera donc le parrain et le conférencier principal de cette conférence intitulée : « Energie et Croissance Economique : quel lien entre elles ? ».



Dr Khadim Bamba Diagne, Dr Souleymane Asta Diagne et Dr Mounirou Ndiaye participeront aussi à cette réflexion autour de la dualité Energie et Croissance Economique.



Rappelons que le Cadre d’Initiative pour le Développement du Walo (CID/walo), est une structure de cadres du département de Dagana qui se veut un creuset de réflexion , d’échanges et d’impulsion des énergies positives pour un développement inclusif, participatif, solidaire et durable qui intègre et valorise toutes les localités .



Par ailleurs, le CID/walo entend participer et accompagner activement tous les efforts de développement du département de Dagana venant de l’État, des collectivités locales, du Partenariat Public Privé, de la coopération décentralisée, des mécènes etc.)



Le CID/walo veut aussi être une force de propositions et d’actions qui compte polariser des centaines de membres qui évoluent dans plusieurs domaines de compétence.



Le CID/walo s’appuie d’abord sur les compétences de ses membres pour mener des actions dans les domaines comme la santé, l’éducation, l’Agro silvo-pastoral etc…

Massène DIOP Leral.net

