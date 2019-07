Mouhamed Dia, consultant bancaire- Pays à revenu intermédiaire: « Le Sénégal est dans la fourchette inférieure »

L’expert financier et consultant bancaire, Mouhamed Dia, interpellé sur le classement de la Banque mondiale, positionnant l’Etat du Sénégal dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire, prévient qu’il n’y a rien à s’enorgueillir.







La notation RNB est une attribution individuelle, c’est une méthode d’appréciation de la BM qui permet de voir à quel pays elle doit prêter de l’argent ou non. Il estime que c’est dans le cadre des agrégats que la BM détient. « Il n’y a pas à se glorifier », regrette-t-il.







D’après lui, il ne faut pas s’agripper sur chaque appréciation positive de la Banque mondiale. « Le Sénégal est dans la fourchette inférieure », reconnaît-il.







Leral

