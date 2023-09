Moundiaye Cissé : «Le parrainage permet d’écarter les candidats qui cherchent juste à se faire un nom» Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Septembre 2023 à 13:02 | | 0 commentaire(s)|

Président de l’ONG 3D, Moundiaye Cissé s’est montré favorable au système du parrainage pour l’élection présidentielle. Il estime que c’est « un mal nécessaire, qui permet d’identifier les vrais candidats et d’écarter ceux qui cherchent juste à se faire un nom ». Ce membre de la société civile a, par ailleurs, souligné sur la Rfm que « le parrainage […] Président de l’ONG 3D, Moundiaye Cissé s’est montré favorable au système du parrainage pour l’élection présidentielle. Il estime que c’est « un mal nécessaire, qui permet d’identifier les vrais candidats et d’écarter ceux qui cherchent juste à se faire un nom ». Ce membre de la société civile a, par ailleurs, souligné sur la Rfm que « le parrainage ne doit pas être un moyen pour écarter des candidats ». La direction générale des élections (DGE) va abriter, ce vendredi à partir de 10 h, une séance d’information et de remise de la fiche de collecte des parrainages des candidats à l’élection présidentielle du 25 février 2024.



Source : https://lesoleil.sn/114091-2/...

