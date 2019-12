Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mourinho explique pourquoi il a choisi de vivre 3 ans dans un hôtel à Man U Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2019 à 09:51 | | 0 commentaire(s)| L’entraîneur de Tottenham, Jose Mourinho, a commenté son passage en tant que manager de Manchester United et a déclaré qu’il ne regrettait pas son passage au club.





Mourinho a souvent été critiqué par les supporters du club de ne pas avoir loué ou acheté une maison à Manchester. Il a plutôt choisi de vivre dans un hôtel pendant les trois années passées au club. Les fans pensaient qu’il n’avait jamais vraiment vu son avenir à long terme au club et que c’était la raison pour laquelle il n’a jamais eu une maison.



Mais Mourinho, qui entraîne actuellement Tottenham et vit dans sa propre maison à Londres avec sa femme et ses enfants, a déclaré qu’il n’avait pas acheté une maison à Manchester car il n’était pas en mesure d’accomplir des tâches domestiques et qu’il n’aurait jamais été un homme heureux s’il devait vivre seul.



“Est-ce étrange (que je sois resté dans un hôtel)?” demande-t-il. Lorsque la presse lui a posé la question avant le choc de Man U contre Tottenham.



“Vous savez combien je serais malheureux? Je serais malheureux si j’étais seul dans une maison.”



«Je devrais nettoyer, je ne veux pas. Je devrais repasser, je ne sais pas comment. Je dois cuisiner, je cuisinais des œufs au plat et des saucisses – c’est la seule chose que je puisse faire.”



“Je serais très malheureux. J’ai vécu dans un appartement incroyable, ce n’était pas une chambre. C’était à moi tout le temps. Ce n’est pas comme après une semaine que je devais partir.”

‘Non, c’était à moi. J’ai tout laissé là-bas, j’avais ma télévision, mes livres, mon ordinateur. C’était un appartement, mais avec, “Apportez-moi un café au lait, s’il vous plaît” ou “Je ne veux pas descendre pour le dîner, apportez mon dîner. J’avais tout. Si j’étais seul dans un appartement, ce serait plus difficile. J’étais bien, plus que bien.”



Mourinho ajoute qu’il s’est bien amusé à Manchester United et qu’il a même emporté des photos de son passage à Man United dans son nouveau bureau situé sur le terrain d’entraînement de Tottenham.



«C’était bien parce que j’ai réussi à gagner quelque chose, quelques belles choses et à faire de belles choses. De l’autre côté, j’ai appris et je pense que je suis un meilleur entraîneur maintenant.”



“Avec moi, ça parle des fans mais aussi des gens avec qui j’ai travaillé. Le fait que je puisse avoir mon téléphone et parler avec Richard Arnold (le patron de United), le fait que Ed Woodward puisse m’appeler pour me souhaiter bonne chance. Le fait que le cuisinier, le chef, m’appelle pour me demander comment je vais. Ce genre de chose, je l’ai eu dans chaque club et c’est pour moi la meilleure chose.”



