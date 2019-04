L’actuel Directeur Général de la SODAGRI et non moins président du conseil départemental de Kolda, devient au début du second mandat de Macky le Ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural du Sénégal.







Si Macky a rebattu les cartes au niveau national, au niveau local le jeu politique annonce une nouvelle ère, et à Kolda particulièrement.