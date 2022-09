Moussa Baldé, Ministre de l’Enseignement supérieur : « L’urgence sera de s’occuper de l’orientation des nouveaux bacheliers… »

Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Moussa Baldé, a fixé ses objectifs. Il indique que l’urgence sera de s’occuper de l’orientation des nouveaux bacheliers et de leur offrir les meilleures conditions d’accueil dans les Universités et les Isep.



La finalisation des grands projets du Chef de l’État, dit-il, va également occuper une place importante.



“Je compte également donner un accent particulier à la recherche et l’Innovation, notamment les infrastructures de Recherche et les outils de promotion de l’innovation et du transfert de technologie”, projette-t-il,