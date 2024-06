Moussa Balla Fofana raisonne les grévistes des collectivités territoriales «Un nouveau régime ne peut régler un problème de 21 milliards en 2 mois» «Ils ne sont pas en grève parce qu’on ne leur paye pas leurs salaires, mais parce qu’ils demandent une augmentation. Et cela, il faut le préciser : aujourd’hui, les municipalités ont recruté un volume de 16 000 agents et l’augmentation de ces agents représente quasiment 21 milliards de francs Cfa » Tels sont à l’entame les propos de Moussa Bala Fofana, qui raisonne les grévistes des collectivités territoriales, relayés par Bes Bi ;

« Donc, pour un régime qui vient d’arriver, demander qu’on règle un problème de 21 milliards en deux mois, je pense que c’est ignorer les enjeux de cette augmentation. Je pense que nous devons être un peu plus conciliants » A-t-il ajouté



« Avant qu’on ne me confie ce portefeuille, j’ai été conseiller technique dans ce ministère et, en ce temps-là, dans la lettre de politique sectorielle, je fais partie de ceux qui se sont battus pour qu’on ait une fonction publique locale. On les a reçus et sensibilisés sur l’impact budgétaire et toutes les vérifications qu’on doit faire Parce que l’augmentation demande des réunions de travail », rapporte le journal.



Le ministre souligne : « . On a pris les rênes de ce pays, avec beaucoup de difficultés. Donc, je les appelle au travail et à respecter le service minimum, car les Sénégalais ont besoin de ce documents hyper importants».



