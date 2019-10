Moussa Cissé, Sg Cadres casamançais: « le meurtre de Abdou Elikine Diatta aura forcément des conséquences sur le processus de paix en Casamance » L’assassinat de Abdou Elinkine Diatta intervient à un mauvais moment, où le processus de paix en Casamance semblait sur de bons rails. C’est l’avis de Secrétaire général du Mouvement des cadres casamançais, Moussa Cissé.

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Octobre 2019 à 12:51 | | 0 commentaire(s)|

« On ne connaît pas pour l’instant les raisons de ce meurtre, mais nous sommes tristes. C’est quelqu’un avec qui nous avions l’habitude de discuter sur la question de la paix en Casamance », a réagi Moussa Cissé sur la RFM.



Et de poursuivre, « bien sûr, cela va avoir des conséquences sur le processus de paix. Il y avait des discussions en cours. C’était un élément du processus et cela va amener à réfléchir ».

