Moussa Diakhaté: « avec le suffrage universel direct pour les Locales, beaucoup de micmacs vont disparaître »

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Août 2019 à 22:55

Le porte-parole de la coalition ‘’Bokk Gis Gis’’, Moussa Diakhaté pense que l’élection des maires au suffrage universel direct est une idée qui règle beaucoup de micmacs, souligne SourceA.



« Les Sénégalais sauront, avant l’élection, qui sera leur maire. En plus de cela, beaucoup de micmacs au niveau du Conseil municipal vont disparaître ».



Par ailleurs, le porte-parole a précisé que cette disposition aura une conséquence au niveau de la mairie. « Au niveau de la mairie, la plupart du temps, le maire ne se soucie pas de l’existence des conseillers. Il ne les respecte même pas, alors qu’ils appartiennent à la même liste qui les a élus. Donc, si, aujourd’hui, il n’est plus élu par les conseillers, cela ne va pas aggraver la situation, parce qu’il va se dire que c’est la population, qui l’a élu. »

