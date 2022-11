Moussa Diakhaté fait un vif plaidoyer pour l’ANAMO et salue la courtoisie de Mme le Ministre Mariama Sarr

« L’agence nationale de la maison de l’outil ( ANAMO) est l’un des plus pertinents instruments de lutte contre le chômage et pour l’insertion rapide et durables des jeunes . J’en veux pour preuve le témoignage du défunt khalif de THIENEBA Serigne Cheikh Ahmed Séck qui affirmait que c’est grâce à la maison de l’outil que les sortants des Daras de la ville sainte ont trouvé formation et emploi. C’est pourquoi je demande un renforcement des moyens de l’ANAMO par le biais de la CFCE. »



Ces propos sont du député Moussa Diakhate lors du passage de Mme Mariama Sarr Ministre de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion .



Le remplaçant de Pape Diop n’a pas manqué aussi de saluer la courtoisie et la pondération de Mme le Ministre et ancien Maire de Kaolack