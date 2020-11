Moussa Diaw, Enseignant-Chercheur à l'UGB : «il faut s’attendre à des remous au sein de l’APR» Dans cet entretien, le professeur Moussa Diaw analyse pour «L’AS» les impacts de l’alliance Idy-Macky dans la configuration politique au Sénégal. L’enseignant-chercheur à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis estime que cette situation est aujourd’hui profitable à Ousmane Sonko et d’un autre côté qu’il faudrait s’attendre à des remous au sein de l’APR du fait du limogeage de certains caciques de la formation marron-beige.

A la question du journal « L’AS» : Quelle sera l’impact de la nouvelle alliance Idy-Macky dans le jeu politique sénégalais? Moussa Diaw trouve que forcément il y aura une reconfiguration du jeu politique.



« Idrissa Seck a été toujours considéré comme un membre de l’opposition jusqu’à son ralliement. Maintenant qu’il fait alliance avec la majorité et qu’il a quelques proches promus ministres dans le nouveau gouvernement, cela va changer la donne au niveau de l’opposition. Aussi, il va y avoir des changements à l’intérieur même de la majorité présidentielle », a-t-il soutenu.



« certains membres de la majorité ont quitté le gouvernement, des membres qui comptaient et qui étaient très proches de Macky Sall. Ils ont été écartés et il est certain que ceux-là ne resteront pas passifs parce que ce sont des leaders, des cadres de l’Alliance pour la République (APR) qui ont des compétences politiques, qui ont des expériences. Cela m’étonnerait que ces responsables-là gardent le silence. Donc, il faut s’attendre à des remous à l’intérieur même de la majorité notamment au sein de l’APR’ », a-t-il prédit



Et aussi dans l’espace politique, au niveau de l’opposition, bien entendu, les rapports de force vont changer. Est-ce que l’arrimage d’Idrissa Seck à l’opposition va susciter des réactions ? L’opposition va chercher à s’organiser davantage parce qu’elle était dispersée. Elle devrait se structurer et former un bloc pour faire face à cette nouvelle majorité.



