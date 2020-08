Moussa Diop, le boss de DDD ose parler des mandats de Macky : « un 3ième mandat est un coup d’Etat constitutionnel…Macky Sall est à son 2ième mandat… » Ceux qui avant lui avaient osé parler d’un 3ième mandat de Macky Sall avaient été viré de leur poste le lendemain de leur sortie, mais le Directeur général de Dakar Dem Dikk, lui a oser franchir le pas : « un 3ième mandat est un coup d’Etat constitutionnel…Macky Sall est à son 2ième mandat… »

Selon nos confrères « Actusen », Directeur de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop fait partie de ceux qui sont convaincus que le président Macky Sall ne va pas briguer un troisième mandat présidentiel.



Invité sur Sen Tv, le Dg de DDD a soutenu que le chef de l’Etat est à son deuxième mandat et « un troisième mandat est un coup d’Etat constitutionnel, je confirme. Macky Sall est à son deuxième mandat et n’a dit nulle part qu’il va briguer un troisième mandat».



Voilà sa conviction qu’il a étalée au moment où beaucoup de « bien placés » pour ne pas dire sommités de l’APR et Benno Book Yaakar évite diplomatiquement d’aborder le sujet. Cause certains ont en payé les frais, car ils ont été viré aussitôt après avoir avancé des propos sur ce sujet que le Président Macky Sall a classé Tabou…du moins pour le moment...



Alors que des pays comme la Guinée, la Côte-d’Ivoire s’agitent, pour Moussa Diop, « le débat ne s’est pas posé au Sénégal et il ne se posera pas ».



Qui vivra verra Moussa !



