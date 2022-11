Moussa Fall-Responsable Benno : «Je déconseille à Macky de chercher un 3ème mandat»

Pour Moussa Fall, après avoir fait tant de réalisations pour le pays, le Président Sall doit sortir par la grande porte : «Il ne doit pas prêter attention aux faucons. Les mêmes signaux qui ont conduit à la perte de terrain par le camp présidentiel aux Locales et aux Législatives subsistent. Il ne faut que le Président Sall en rajoute en tentant un 3ème mandat», fait-il remarquer.



«Nous souhaitons une carrière internationale à Macky Sall après la fin de son second mandat en 2024. Il ne faut qu’il perde cette posture à cause d’un troisième mandat très incertain et à haut risque». Moussa Fall de poursuivre : le chef de l’État doit respecter sa parole donnée ainsi que la Constitution qu’il a fait voter». Toujours selon le chef de file de Sénégal Souniou Yité, «la loi qui dit que nul ne peut faire deux mandats consécutifs et très claire».



Moussa poursuit : «Macky doit tirer les leçons de la chute de Me Abdoulaye Wade qui avait insisté pour un troisième mandat et qui a récolté une défaite qu’il pouvait éviter». Au-delà de la mise en garde sur le 3ème mandat, l’allié du Président Sall lui conseille de dissoudre Benno.



«À la présidentielle de 2019, Macky a gagné avec l’apport des mouvements de soutien. La conférence des leaders ne lui a pas apporté grand-chose. La preuve, à part les leaders de Fatick et du Fouta, tous les autres ont perdu chez eux», renseigne Moussa Fall. Ancien chargé des élections de Rewmi à Dakar, M. Fall qui a rejoint la majorité sous la bannière de son mouvement «SSY» pense que «Benno est en fin de cycle et doit être dissoute et remplacer par une autre structure».

Tribune