Moussa Niang Pôle de Com’ de Gueum Sa Bopp : «les inondations démontrent l'incompétence de Macky Sall....» Membre du pôle de communication de la grande coalition Gueum Sa, par ailleurs membre du comité d'orientation, Moussa Niang a encore remis ça. En effet, le camarade du président Bougane Guèye Dany n'a pas été tendre avec le régime en place relativement à la gestion des inondations d'où il a dénoncé l'«incompétence» du régime non sans soutenir que seul son mentor est à l'écoute des populations sinistrées.

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Septembre 2022 à 11:12

Beaucoup de Sénégalais sont victimes des inondations, certains sont obligés de cohabiter avec les eaux de pluie. Votre réaction ?



Nous sommes condamnés à vivre des moments difficiles avant, pendant et après l'hivernage. C'est abracadabrant que de constater que pratiquement un millier de milliards est englouti par les eaux sans impact réel et avec comme et unique alibi, le Plan décennal de lutte contre les inondations, qui ne peut suppléer le plan Orsec.



Avant, parce que la cherté de la vie se fait de plus en plus sentir par le Goorgorlou, qui croule sous le poids de la vie chère. La situation des locataires demeure une problématique préoccupante malgré les multiples promesses non tenues par le gouvernement du Président Macky Sall



Ensuite, il y a ce qu'on appelle le chômage endémique des jeunes qui transcende les différents régimes qui se sont succédé à la tête du Pays.



Le Président Macky Sall a annoncé la nomination d'un nouveau Premier ministre dans les jours à venir. Selon vous quel doit être le profil ?

Nommer un Premier ministre ne fera pas de lui un bon président, car Macky est déjà une calamité pour nous. En effet, dès son accession à la magistrature suprême, il a fait savoir aux dignitaires de l'actuel régime qu'il mettra ses coudes sur certains dossiers et que lui-même ne fera aucune lumière sur certains rapports épinglant ses sbires.



Le dossier Arcelor Mittal l'incriminant au premier chef en est une illustration parfaite. Sur nos 2500 milliards, l'État du Sénégal n'a eu que 75 milliards. Et les 2425 ?



Quel que soit le profil du prochain Premier ministre, si les gaspillages à tout va, les détournements à grande échelle, les gestions gabegiques dans tous les secteurs et la non transparence ne sont pas corrigés, tous les efforts qu'il aura faits seront caducs.

Extraits Tribune



