Moussa Sow, Coordonnateur PUMA, à Niaga : « De l’énergie solaire pour l’émergence des zones frontalières » Moussa Sow, coordonnateur du projet PUMA, s’est rendu mardi dernier à Niaga près de Fimela dans la région de Fatick, pour visiter les réalisations de son partenaire Ad-Trade. M. Sow se dit satisfait des innovations de qualité réalisées dans ce village grâce à l’usage de l’énergie solaire et se dit prêt transposer ce modèle dans les dix autres zones frontalières.

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Septembre 2019 à 15:55 | | 0 commentaire(s)|

Selon Moussa Sow, les zones frontalières sont souvent confrontées à des problèmes liés à l’électrification. Ce qui explique selon lui, l’importance de l’électrification de ces villages dont Niaga situé à proximité de Fimela, où AD-Trade a développé des programmes notamment dans le solaire, afin de booster l’économie de cette zone.



Niaga, rappelle-t-il, est une zone réservée au piment : « Nous sommes dans une zone qui dépend du piment se situant à proximité de Palmarin, une zone frontalière avec la Gambie. Notre présence ici nous offre donc cette belle opportunité de voir les enrichissantes réalisations accomplies par notre partenaire », dit-il.



Parmi les réalisations, on compte des mosquées, l’octroi de frigos de la zone pour la conservation de leurs produits halieutiques.



En outre, l’énergie solaire est utilisée de manière fréquentes pour le fonctionnent de certains matériels; notamment les téléphone portables et autres engins.



Avant de terminer, selon Moussa Sow, "Puma va copier ce modèle de concrétisation pour le transposer dans les dix autres régions frontalières. Avec l’électrification solaire, beaucoup de services sont rendus aux populations des zones frontalières".











Ngaty Ndoye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos